Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından

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KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 63-52 yenen Beşiktaş RMK Marine'nin antrenörü Tacettin Çıpa, "Sonuna kadar mücadelemize devam edip, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." dedi.

Çıpa, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının zor geçeceğini önceden de bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Galatasaray'ın kaliteli ve öncü kulüplerden biri olduğunu ifade eden Tacettin Çıpa, "Çok etkili oyuncuları var ancak biz müdafaada biraz daha organize olduk galiba bu maç için söylüyorum. Önümüzdeki maç neler getirecek hep beraber göreceğiz. 2 takım oyuncularını da kutluyorum. Kendi oyuncularımı da ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah, böyle oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.