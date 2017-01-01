Bursa'daki terör operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan emniyetteki işlemleri biten 8'i adliyeye gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.