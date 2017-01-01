Yiyecek bulamayan tilkiyi beslediler

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RİZE (AA) - Rize'de arıcılık yapan bazı vatandaşlar, yiyecek bulamayan tilkiyi pencere kenarına koydukları yiyeceklerle besledi.

Doğu Karadeniz'de bir süredir etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve yüksek kesimlerde dolu yağması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor.

Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca yemek artıkları ve ekmekle besleniyor.

İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı mevkisinde arıcılık yapan Sedat Ak ve arkadaşları, bölgede zaman zaman kulübeye gelen tilkiler için pencereye etli bulgur ve ekmek bıraktı. Bu sırada pencereye gelen bir tilki, ışık ve konuşmalara aldırış etmeden yemek yedi. Yaşanan bu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Tilkinin beslendiği sırada bir kişinin "Geçmişte çok vurdum. Şimdi çok pişmanım. Bu yavru tilkiye benziyor" sözlerine bir başkasının "Annesi ona söylemiş. Onlar iyi insan. Onlardan zarar gelmez. Oraya gidin." şeklinde yanıt vermesi dikkati çekti.

Konuşmalara aldırış etmeyen tilki, bir süre beslendikten sonra gözden kayboldu.

Sedat Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hobi amacıyla arıcılık yaptığını belirterek yaklaşık 2 yıldır zaman zaman arı kulübesine tilkilerin geldiğini ve kendilerin de onları beslemeye çalıştığını söyledi.



