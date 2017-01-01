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DAİB inşaat firmaları "Project Katar" fuarına katıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:55

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'ne bağlı (DAİB) inşaat firmalarının temsilcileri, Katar'da 14'üncüsü düzenlenen "Project Katar" fuarına katıldı.

DAİB'ten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığınca desteklenen "İnşaat Malzemeleri Sektörünün İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi’" (URGE) projesi kapsamında, Katar'da 8-11 Mayıs'ta "Project Katar" inşaat ve yapı malzemeleri fuarı gerçekleştirildi.

İnşaat sektöründe başta yapı malzemeleri olmak üzere, kimyevi maddeler ve mamüllerin yanı sıra demir ve demir dışı metallerin üretiminde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Bölgesi'nin farklı illerinden 10 üretici firmanın 19 kişilik heyetiyle oluşturduğu grup standı fuarda ilgi odağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, Türkiye'nin Katar'a yönelik dış ticaret hacminin artması anlamında söz konusu etkinliklerin önemli rolü olduğunu belirtti.

Katar'ın Türkiye’den inşaatta gerekli olabilecek her malzemeyi ithal eden bir konumda bulunduğunu belirten Şengel, "Çeşitli ülkelerden birçok alıcı ile karşılaşma imkanı sunan fuar DAİB-İnşaat Kümesi katılımcı firmaları açısından oldukça olumlu geçti. Standımız, bölge firmalarımız ve ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Yapı Malzemeleri ithalatçısı firmalarla, bölge üreticilerimiz arasında programladığımız yüzlerce ikili iş görüşmelerinin olumlu sonuçlarını şimdiden almaya başladık. Katılımcı firmalarımız İnşallah, önümüzdeki dönemlerde bu bölgeye daha çok ürün satacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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