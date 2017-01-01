Dedelerinin huzurunda dua ettiler

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BURSA (AA) - Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliğini ziyaret eden öğrenciler, dedelerinin huzurunda dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle 70 otobüsle Çanakkale'ye giden 3 bin 500 öğrenci, şehit dedelerini dualarla andı.

Bursa'nın 17 ilçesinde eğitim gören ve ay yıldızlı tişörtleriyle otobüslere binen öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe uğurladı.

Kireçtepe'deki anma törenine Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Bursa Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs ve Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder de katıldı.

Şehir Tiyatrosu sanatçılarının Çanakkale kahramanlık destanını anlatan dinletisi ile başlayan anma töreninde konuşan Karlık, Çanakkale’nin, ecdadın canlarını hiçe sayarak, geride kalanlara bir vatan bırakmak için omuz omuza verdiği mücadelenin sembolü olduğunu söyledi.

"Bursalı askerlerin oluşturduğu Kireçtepe’deki tabur aslında 'Çanakkale geçilmez' sözünün canlı bir örneğidir." değerlendirmesinde bulunan Karlık, şöyle konuştu:

“Eğer İngiliz kuvvetleri Çanakkale’nin en ucu olan bu tepeyi geçebilselerdi, İstanbul önlerine kadar gelmeleri işten bile değildi. Bursa Seyyar Jandarma Taburu, düşmanın 10 bin tüfeklisine karşılık bine yakın kahramanıyla bu destanı yazmışlardır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu destanın kahramanlarına vefa borcumuzu ödeyebilmek için Kireçtepe’deki şehitliği yeniden düzenledik ve açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliğinde kahraman ecdada vefa için tek yürek oluyoruz."

Albay Hakan Demirörs de Çanakkale’nin hem kaybedenlerin hem de kazananların hatıralarının yaşatılmaya çalışıldığı ender bir savaş olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna topluca dua edildi ve protokol üyeleri şehitliği gezip, mezarlara karanfil bıraktı.

- Şehitlik düzenlemesi

Çanakkale Savaşı'nda 6-8 Ağustos 1915’te kahramanca çarpışan ve iki tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup, Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Anafartalar Grubu’nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915’te bugünkü şehitlik yapılmıştı.

Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği’ndeki anıt önünde Ulu Önder Atatürk’ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not düşülmüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Garnizon Komutanlığı iş birliğiyle zaferin 100. yılında şehitliği yeniden düzenlemişti.

Sismik çalışmayla tespit edilen mezarların yeri ortaya çıkarıldı. Tescilli mevcut şehitlik alanının orijinal hali korunarak, şehitliğin etrafında dairesel gezinti yapılabilecek şekilde yürüyüş yolu gerçekleştirildi ve şehitliğin etrafını çevirecek duvar limra taşı ile kaplanarak özgün hale getirildi.

Mevcut şehitlikte bulunan top mermisi kule anıtın aslına uygun olarak rekonstrüksiyonu yapıldı. Yürüyüş yolu, Afyonkarahisar’dan getirilen ve her biri 70 kilogram olan bin 100 travertenden, duvarları ise Antalya’dan getirilen taşlardan inşa edilen şehitliğe, Miralay Mustafa Kemal’in birliği ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafı da konulmuştu.