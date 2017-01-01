FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırma girişimi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili 4 kişinin yurtdışına kaçma teşebbüsüne organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şubat ayında gerçekleşen sınırı kaçak geçme girişiminin firari organizatörü C.A.G, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpsala'da yakalandı.

Şüpheli C.A.G, jandarmadaki ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "Teröre yardım yataklık ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şubat ayında Karayusuflu köyü yakınlarında, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu belirlenen FETÖ şüphelisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz'un eşi, oğlu ve kızı ile şüpheliler Nihal ve İlhan Şahin'in oğlunu Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına almış, şüpheliler yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlılara yardım ettiği ileri sürülen 3 göçmen kaçakçısı tutuklanmış, organizatörlerden biri ise firari olarak aranmaya başlanmıştı.







