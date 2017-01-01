ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Asansör kabininin altında kalan işçi yaralandı

23 Mayıs 2017 Salı, 17:44
Asansör kabininin altında kalan işçi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bakım yaptığı asansör kabininin altında kalan işçi yaralandı.

Altındağ Mahallesi'nde bir apartmanın asansörünün bakımını yapan 18 yaşındaki Burak Darbaş, kabin ile zemin arasında sıkıştı.

Darbaş'ın sıkıştığını fark eden arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu Darbaş, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Darbaş, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Darbaş'ın arkadaşı Uğur Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının kabin ile zemin arasındaki boşluğa girerek çalışma yaptığını söyledi. Öztürk, kabinin yaklaşık 20 santimetre kayması sonucu arkadaşının sıkıştığını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER
Çevreci çiftin katilinden madenciye &quot;yakarım&quot; mektubu iddiası
YEREL

ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİNDEN MADENCİYE "YAKARIM" MEKTUBU İDDİASI

GÜNCELLEME - Antalya'da &quot;köpek gezdirme&quot; cinayeti
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA "KÖPEK GEZDİRME" CİNAYETİ
ATSO Devlet Destekleri Zirvesi'ne büyük ilgi
YEREL

ATSO DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ'NE BÜYÜK İLGİ
Manavgat Şelalesi Manga konseriyle açılacak
YEREL

MANAVGAT ŞELALESİ MANGA KONSERİYLE AÇILACAK
Büyükşehir'den Giritliler evi ve otopark açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GİRİTLİLER EVİ VE OTOPARK AÇIKLAMASI
Engelli vatandaşlardan yıl sonu kermesi
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN YIL SONU KERMESİ
Buğdayda iyi verim beklentisi
YEREL

BUĞDAYDA İYİ VERİM BEKLENTİSİ
Uluslararası Medya Forumu
YEREL

ULUSLARARASI MEDYA FORUMU
FETÖ sanığı eski şube müdürü hakkında dava
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA
Kırşehirliler piknikte buluştu
YEREL

KIRŞEHİRLİLER PİKNİKTE BULUŞTU
Büyükelçi Cooter: &quot;Antalya'nın güneşine talibiz&quot;
YEREL

BÜYÜKELÇİ COOTER: "ANTALYA'NIN GÜNEŞİNE TALİBİZ"
AKMEK'ten 8. yılsonu sergisi
YEREL

AKMEK'TEN 8. YILSONU SERGİSİ
Büyükşehir'den hastalara yardım eli
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN HASTALARA YARDIM ELİ
Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ RAMAZAN'A HAZIR
Antalya'da babasını bulamayınca oğlunu kaçırdılar
YEREL

ANTALYA'DA BABASINI BULAMAYINCA OĞLUNU KAÇIRDILAR
Gazipaşa'da Ramazan hazırlıkları başladı
YEREL

GAZİPAŞA'DA RAMAZAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Konyaaltı Kreşi'nden yılsonu gösterisi
YEREL

KONYAALTI KREŞİ'NDEN YILSONU GÖSTERİSİ
Batı Akdeniz'den Çin'e kiraz ihraç edilecek
YEREL

BATI AKDENİZ'DEN ÇİN'E KİRAZ İHRAÇ EDİLECEK
Büyükşehir Aile Eğitim Merkezleri piknikte buluştu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR AİLE EĞİTİM MERKEZLERİ PİKNİKTE BULUŞTU
Antalya'da &quot;köpek gezdirme&quot; cinayeti
YEREL

ANTALYA'DA "KÖPEK GEZDİRME" CİNAYETİ
Kepezli çocuklardan 19 Mayıs konseri
YEREL

KEPEZLİ ÇOCUKLARDAN 19 MAYIS KONSERİ
Manavgat Eğitim-Bir-Sen yetkiyi devraldı
YEREL

MANAVGAT EĞİTİM-BİR-SEN YETKİYİ DEVRALDI
Muratpaşa15 bin eserlik sergiye hazır
YEREL

MURATPAŞA15 BİN ESERLİK SERGİYE HAZIR
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter, Antalya'da
YEREL

KANADA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ COOTER, ANTALYA'DA
EN ÇOK OKUNANLAR
400 yıllık mezarlıktaki sır
YAŞAM

400 YILLIK MEZARLIĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 'Süper Baba'nın Mine'si büyüdü, evlendi
  • 4 Harry Kewell'ın yeni adresi şaşırttı!..