ANTALYA (AA) - Antalya'da bakım yaptığı asansör kabininin altında kalan işçi yaralandı.
Altındağ Mahallesi'nde bir apartmanın asansörünün bakımını yapan 18 yaşındaki Burak Darbaş, kabin ile zemin arasında sıkıştı.
Darbaş'ın sıkıştığını fark eden arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu Darbaş, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Darbaş, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Darbaş'ın arkadaşı Uğur Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının kabin ile zemin arasındaki boşluğa girerek çalışma yaptığını söyledi. Öztürk, kabinin yaklaşık 20 santimetre kayması sonucu arkadaşının sıkıştığını dile getirdi.