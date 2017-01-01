Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Geçay idaresindeki 67 LF 976 plakalı hafif ticari araç, Ereğli-Zonguldak karayolu Kızılcapınar mevkisinde, karşı yönden gelen Onur Aldal yönetimindeki 20 NH 208 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Geçay ile otomobil sürücüsü Aldal ve araçlardaki Muharrem Geçay ve Ümmüsel Aldal yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşların çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ahmet Geçay ile diğer yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.