Bartın’da FETÖ/PDY davası

BARTIN (AA) - Bartın’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında komiser ve komiser yardımcıların da bulunduğu 7 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Murat Akyüz, Erhan Orhan, Hakan Uysal, Kadir Soydan, Nedim Adibaş, Serkan Sarı, Hüseyin Yıldırım ve avukatları ile yakınları katıldı.
Sanıklardan eski komiser Murat Akyüz, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ve örgütün ev sohbetlerine gitmediğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.
Diğer sanıklar da silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.
İddianamede, sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.