Bisiklet: Uluslararası Medeniyet Turu

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MARDİN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyet Bisiklet Turu'nun Mardin etabı tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan ve Makedonya'dan büyük erkekler 60, masterlar 10, gençler 35 ve yıldızlar kategorisinde 48 olmak üzere 153 sporcunun katıldığı bisiklet turunun startını Vali Mustafa Yaman verdi.

Artuklu Belediyesi ile Mardin Devlet Hastanesi arasındaki Vali Ozan Caddesi'nin parkur olarak kullanıldığı yarışma 7 tur olarak gerçekleştirildi.

Yarışmanın ikinci etabı Batman'da, üçüncü etabı ise Diyarbakır'da yapılacak.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, kentte uluslararası 3 büyük organizasyona imza attıklarını söyledi.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve kamu kurumlarıyla birlikte kentte yapılacak bisiklet turlarına destek vereceklerini belirten Yaman, huzurun hakim olduğu kentte etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül ise Uluslararası Medeniyet Bisiklet Turu'nu medeniyetlerin merkezi olan topraklarda başlattıklarını kaydetti.

Federasyon olarak Türkiye'de ayak basılmadık yer bırakmayacaklarının sözünü verdiklerini ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

"Birkaç ay önce burada değil bisiklet turu yapmak, dolaşmak bile güvenli değildi. Bu huzur ortamını hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurmak için 5 ülkeden yabancı sporcularımız var. Yabancı ülkeden gelenler gidip kendi ülkelerinde burada yapılan turu anlatacaklar. Devlet bütün olanaklarını bu tur için harcadı."

Bisiklet turunun Mardin ayağında, büyük erkekler kategorisinde Halil İbrahim Dilek, genç erkek kategorisinde Yusuf Ziya Kelav, master erkekler-35 kategorisinde Mutlu Erçevik ve yıldız erkekler A kategorisinde ise Ali Altuntaş birinci oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular altınla ödüllendirildi.