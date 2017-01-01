Kayseri'deki eski polislere yönelik FETÖ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 eski polisten 15'i tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla eski polislere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 15'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden ikisi de mahkemece salıverildi.
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda 24 eski polis için gözaltı kararı verilmiş, 22'si gözaltına alınmıştı.
Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.