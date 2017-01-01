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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu

23 Mayıs 2017 Salı, 23:35

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 eski öğretmen tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen 9 öğretmen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Tutukluların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.

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