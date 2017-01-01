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Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:14

MALATYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Beştepe Jandarma Okullarından ihraç edilen teğmen ile bir öğretmen Malatya'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY terör örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle Beştepe Jandarma Okullarında görevliyken ihraç edilen teğmen, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY terör örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle aranan özel okul öğretmeni İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olarak gözaltına alındı.

Öte yandan Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında aranan bir kadın, kentte yakalanmasının ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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