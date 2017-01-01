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Bartın'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:22

BARTIN (AA) - Bartın'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki evinin önünde top oynayan Eymen Berk Dönmez'e (5), topun peşinden koşmak için yola çıktığı sırada, E.A. (38) idaresindeki otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Eymen, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinden, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazadan sonra kaçan ve MOBESE görüntülerinden tespit edilen otomobilin sürücüsü E.A. ise aynı beldeye bağlı Köyyeri köyünde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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