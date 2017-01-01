ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ ve PKK şüphelilerinin sınırda yakalanması

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:58
FETÖ ve PKK şüphelilerinin sınırda yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut birliği askerlerince Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisi 4 kişi, adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerlerince askeri yasak bölgede tespit edilerek yakalanan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, ihraç edilen komiserlerden B.A (29), E.D (29) ve M.D'nin (29), "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından, üniversite öğrencisi M.K'nın (24) ise "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan araması olduğu öğrenildi.

M.K'nın, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptığı ve daha önce de "terör örgütü propagandası yapmaktan" tutuklandığı ve daha sonra tahliye edildiği belirtildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolü için Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
451 bin 837 euro hibe alan proje için ilk toplantı yapıldı
YEREL

451 BİN 837 EURO HİBE ALAN PROJE İÇİN İLK TOPLANTI YAPILDI
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİ SINIRDA YAKALANDI
GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN SINIRDA YAKALANMASI
FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN SINIRDA YAKALANMASI
FETÖ'cüleri yurtdışına kaçırma girişimi
YEREL

FETÖ'CÜLERİ YURTDIŞINA KAÇIRMA GİRİŞİMİ
Edirne'nin İpsala ilçesi doğalgaza kavuşuyor
YEREL

EDİRNE'NİN İPSALA İLÇESİ DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
Enez Kaymakamlığı Aziz Yörük Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi
YEREL

ENEZ KAYMAKAMLIĞI AZİZ YÖRÜK ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ
&quot;Meyvelerin Sesi&quot; projesi ilgi gördü
YEREL

"MEYVELERİN SESİ" PROJESİ İLGİ GÖRDÜ
İftar sofrasına en erken Hakkarililer, en geç Edirneliler oturacak
YEREL

İFTAR SOFRASINA EN ERKEN HAKKARİLİLER, EN GEÇ EDİRNELİLER OTURACAK

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!