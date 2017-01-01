FETÖ ve PKK şüphelilerinin sınırda yakalanması

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EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut birliği askerlerince Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisi 4 kişi, adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerlerince askeri yasak bölgede tespit edilerek yakalanan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, ihraç edilen komiserlerden B.A (29), E.D (29) ve M.D'nin (29), "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından, üniversite öğrencisi M.K'nın (24) ise "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan araması olduğu öğrenildi.

M.K'nın, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptığı ve daha önce de "terör örgütü propagandası yapmaktan" tutuklandığı ve daha sonra tahliye edildiği belirtildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolü için Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.