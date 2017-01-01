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GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Bu sene satıştaki artışlarımızı da dikkate alırsak, yıl sonunda 1,5 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacağız." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10. Domotex Turkey Halı Fuarı'na 35'i yurt dışından 185'i de Gaziantep ve yurdun diğer illerinden firmaların katıldığını söyledi.

Yaklaşık 200 halı üreticisi bulunan Gaziantep'te geçen yıl 1 milyar 300 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaplan, "1 Ocak-22 Mayıs'ta bir önceki yıla göre ihracatımızda yüzde 7 artış var, şu an itibarıyla ihracatımız 533 milyon dolara ulaştı. Bu sene, satıştaki artışlarımızı da dikkate alırsak, yıl sonunda 1,5 milyar dolar ihracat hedefini yakalayacağız." diye konuştu.

Dünyanın 150 ülkesine halı sattıklarını vurgulayan Kaplan, "Son 5 ayki satışlarımıza baktığımızda ihracatımızın yüzde 40'ı ABD ve AB ülkelerine yapıldı. Bu yıl sonuna kadar bu ülkelere ihracatımız yüzde 50'yi bulacak. İhracatımızın geriye kalan yüzde 30'u da Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri, diğer yüzde 20'lik kısım ise Uzak Doğu ve Afrika'ya yapılmasını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyadaki halı-zemin kaplama ihracat pazarının yıllık 14 milyar dolar olduğunu dile getiren Kaplan, "Burada biz 2 milyar dolar ihracatla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Ben aynı zamanda Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanıyım. Türkiye'de üretilen halının yüzde 90'ı da Gaziantep'te üretiliyor." dedi.

Yıllık 14 milyar dolarlık pazar payı içinde halı ihracatının 4 milyar dolar olduğunu aktaran Kaplan, "Bu pazar payının içinde 1,6 milyar dolarlık kısmını yine biz Türkiye olarak yapıyoruz. Dünya halı ihracat pazarında Türkiye birinci sırada yer alıyor. En yakın rakibimiz Belçika'nın ihracatı ise 400 milyon dolardır. En yakın rakibimizden 4 kat daha ilerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Halı üretim ve ihracatçıları olarak Ar-Ge, inovasyon ve tasarımda dünyaya yön veren bir durumda olduklarını ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

"Sanayi 4.0'ın ana teması Ar-Ge, inovasyon ve tasarım... Şu anda bizim makinelerimiz dünyadaki en son teknoloji ürünüdür. Müşterilerimiz bize istediği modeli söylemiyor. 'Neyiniz var, ne sunarsınız?' diyor. Bizim tasarımcılarımız onun ihtiyacı olabilecek, beğenebileceği modeli tasarlıyor. Avrupa, Amerikan tarzını araştırıp ona göre bir koleksiyon hazırlayıp sunuyor. Müşterimiz onun içinden beğeniyor. Veya 50 tasarım yapıyoruz, 5'ini, 10'unu beğeniyor. Biz yeniden tasarım yapıyoruz."