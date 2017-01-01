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Terör saldırısında yüzünden yaralanmıştı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:34
Terör saldırısında yüzünden yaralanmıştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, geçen yıl terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği terör saldırısında yüzünden yaralanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisiyle ilgilendiği 12 yaşındaki Emrullah Urtekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ziyareti yaptı.

Urtekin, kendisini sağlığına kavuşturan Plastik ve Rekonstruktif Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesine gitti.

Burada Şahin tarafından karşılanan Urtekin, tedavi sürecindeki yardımlarından dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Fatma Şahin de Emrullah'ın tedavisinin ardından okuluna ve yaşamına devam ettiğini görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Emrullah'ın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mutaf'ın bunda büyük katkısı olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu, hocamızın beceri ve kabiliyetiyle oldu. Allah razı olsun." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Mutaf da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti Emrullah'ın yanak ve dudak bölgesindeki eksik bölgeleri dokularından faydalanarak tedavi ettiklerini anlattı.

Baba Suphi Urtekin de böyle bir acının bir daha yaşanmamasını dileyerek, yetkililere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Şahinbey ilçesinde, 20 Ağustos 2016'da, terör örgütü DEAŞ bir düğüne "canlı bombalı" saldırı düzenlemiş, 56 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda yüzünden yaralanan Emrullah Urtekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Bodrum'da özel bir hastanede tedavi edilmişti.

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