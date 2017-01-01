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KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Doğu Afrika, Güney Sudan ve Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik Türk Kızılayı öncülüğünde başlatılan "İnsanlığın Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Konya Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfınca temin edilen 2 tır gıda yardımı, Karaman'dan gönderildi.

Vakıf Genel Müdürü Aygül Erdem, Kazımkarabekir ilçesindeki bir makarna fabrikası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında hazırladıkları yardımların üçüncü sevkiyatını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son birkaç yıldır kuraklık nedeniyle milyonlarca insanın yaşam mücadelesi verdiği Doğu Afrika ülkelerinde her geçen gün insani krizin derinleştiğini vurgulayan Erdem, gıda yetersizliği nedeniyle hemen her gün onlarca insanın hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Erdem, vakıf olarak 21 yıldır dil, din, ırk ayrımı yapmadan ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kampanya kapsamında hazırladığımız 40 ton makarnayı 2 tırla Doğu Afrika, Somali, Sudan ve Yemen'deki 2 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle ilk sevkiyatımızda 90 ton gıdayla 4 bin 500 aileye ulaşmıştık. İkinci sevkiyatımızda ise 4 tırla 80 ton gıdayı 4 bin aileyle buluşturduk. Bugünkü yardımlarla 10 bin rakamını geçmiş olduk. Kampanyamız devam edecek. Yardım tırlarımızın hazırlanmasında emeği geçen başta Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir ile Türk Kızılayı olmak üzere hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Törene, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, vakıf çalışanları, Türk Kızılayı yetkilileri ve hayırsever vatandaşlar katıldı.