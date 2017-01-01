Kütahya'dan Suriyelilere yardım

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KÜTAHYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Şubesince, "Kütahya mazlumlarla ekmeğini paylaşıyor" kampanyası kapsamında Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan yardımlarla alınan 7 tır un bölgeye gönderildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, insan olmanın paylaşmakla mümkün olabileceğini, insanlık derecesinin de paylaşmakla ölçülebileceğini söyledi.

Kütahya halkının TDV'nin düzenlediği kampanyaya yoğun destek verdiğini belirten Nayir, şunları kaydetti:

"Bir insan diğer insanların sıkıntılarını paylaşabiliyorsa, dertlerini paylaşabiliyorsa, çaresizliklerini paylaşabiliyorsa insandır. Aynı zamanda kendi sahip olduğu varlığı, zamanı ve emeği başkalarının lehine paylaşabiliyorsa yine o insan olma derecesini gösteren önemli bir noktaya varmış demektir. Burada bu paylaşımın güzel bir örneğini görüyoruz. Kütahyalımız kendisine açılan bir kapıda hamiyet duygularının en yükseğini göstererek, ekmeğini binlerce kilometre uzakta olan insanlarla, dindaşlarımızla paylaşmıştır. Sebep olan yapan gibidir. Bütün bu hayra sebep olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu hayrı yapmış olanlar kadar bu işin içerisinde önemli bir yer tutmuşlardır."

Vali Nayir, örnek yardımlaşma duygusunun gelecek nesillere aktarılması için de gayret sarf edildiğini aktardı.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da Türkiye'nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunu vurguladı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise yardımların toplanmasında Diyanet teşkilatının üstün gayret gösterdiğini dile getirerek, "Çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımızın da desteğiyle toplanan yardımlarla yaklaşık 200 ton un alındı. Bunları hayırlısıyla savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla uğurlandı.