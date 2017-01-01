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TVF Altyapılar Türkiye Şampiyonası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:04


BURSA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen TVF Altyapılar Türkiye Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, özel düzenlemelerle 8 ayrı sahanın bulunduğu bir spor salonuna dönüştürülen TÜYAP fuar alanındaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyona sayesinde tüm sporcuların sevgi, saygı, anlayış ve takım ruhunu eğlenerek yaşayacaklarını söyledi.

Bursa'da gerek merkezi idare gerekse belediyeler tarafından sporda önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Güngör, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamanın en güzel yolu da spor yaptırmak. Ruh ve beden sağlığı açısından büyük önem taşıyan spor sayesinde gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Temel hedefimiz yatırımlar ve böyle etkinliklerle geleceğin sporcularını yetiştirmek. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde her yıl 300 bine yakın öğrenciye spor yaptırdıklarını aktardı. Altepe, Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki 60 bin sporcu ile futbol dışındaki tüm branşlarda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Atletizm ve güreşte Avrupa şampiyonlukları, masa tenisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Kadın voleybol takımımız da ikinci kez CEV Challenge Cup'ta Avrupa şampiyonu oldu. Okullarımıza yaptığımız spor salonları ve amatör kulüplere olan desteğimizle başarı çıtası da sürekli yükseliyor. Biz şöhret peşinde değil sağlıklı, sporcu bir nesil yetiştirme peşindeyiz. Bu organizasyon da şölen havasında geçecek ve Bursa bu kez de voleybol ile Türkiye ve dünya gündeminde olacak. Katılan sporculara başarılar diliyorum.''

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da geçen yıl İzmir'de yaptıkları etkinliği, bu yıl Büyükşehir Belediyesinin büyük desteği sayesinde Bursa'da gerçekleştirdiklerini belirterek, katkıları nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

"Festival Voleybol" adıyla düzenlenen şampiyonanın açılış töreninin ardından Başkan Altepe ve protokol üyeleri, devam eden karşılaşmaları izleyip sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.


- 256 kulüpten yaklaşık 5 bin sporcu


Bursa'da 26 gün sürecek şampiyonada Türkiye’nin farklı kentlerindeki 256 spor kulübünden yaklaşık 5 bin sporcu minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere dört kategoride sahaya çıkacak.

Şampiyonada maçlar, TÜYAP fuar alanındaki 8 ayrı sahanın yanı sıra Çekirge Spor Salonu, İnegöl Belediyesi Spor Salonu, Şahin Başol Spor Salonu, Nilüfer Belediye 100. Yıl Spor Salonu, Nilüfer Belediye Spor Salonu, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu, Gemlik Spor Salonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğundaki organizasyon süresince, eğlenceli aktivitelerin yanı sıra dopingle mücadele, temel teknik eğitim, voleybol oyun kuralları, kondisyon gibi konularda seminerler düzenlenecek.

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