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Kaza anı kameralara yansıdı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:17
Kaza anı kameralara yansıdı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında Hacı Yusuf Seçilmiş idaresindeki 02 KU 724 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 44 PD 444 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Seçilmiş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çarpışmanın etkisiyle otomobile ait LPG tankı dışarı fırladı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu arada yolcular, kaza nedeniyle başka bir yolcu otobüsüne bindirildi.

Kaza yerini terk eden otobüs şoförünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında ışıklarda bekleyen otomobil, yeşil ışığın yandığı sırada hareket ettiği, bu sırada şehir merkezi istikametinden gelen yolcu otobüsünün otomobile çarpması görülüyor.

Ayrıca olay sonrası otomobile ait LPG tankının aracın gövdesinden ayrılması ve vatandaşların olayı dikkatle izlemeleri de görüntülere yansıyor.

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