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SMA hastası çocuğun hayali gerçek oldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:42
SMA hastası çocuğun hayali gerçek oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da, doğuştan genetik rahatsızlığı bulunan SMA hastası 6 yaşındaki Kerem Bozkır'ın uçağa binme hayali gerçek oldu.

Çorlu Havaalanı'na ailesi ile birlikte getirilen Kerem Bozkır'a, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Havaalanı Müdürü Alptekin Gedikli tarafından pilot kıyafeti hediye edildi.

Pilot kıyafetini giyen Kerem daha sonra annesi ile eğitim uçağına bindi.

Oğlunun hayalinin gerçekleştiğini ifade eden baba Nedim Bozkır, oğlunun doğuştan SMA hastası olduğunu söyledi.

Oğlu Kerem'in en büyük hayalleri arasında uçakta özel yolculuk yapmak olduğunu ifade eden Baba Bozkır, ''Oğlum uçakta özel bir yolculuk yapmayı çok istiyordu. Onun hayalini gerçeğe dönüştürdüğü için bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığının, bu hastalığın ilacını Türkiye'ye getirteceğini öğrendik. Bu da bizleri çok mutlu etti.'' dedi.

Uzman uçuş eğitmeni pilotlar eşliğinde özel bir uçuş yapan küçük Kerem ise çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kerem'in uçuş esnasında pilotlarla olan diyalogları da kayıt altına alındı.

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