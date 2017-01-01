Malatya merkezli FETÖ operasyonu

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MALATYA (AA) - Malatya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantıları oldukları iddiasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve halen çalışanların da bulunduğu Maliye, Müftülük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı, 2. Ordu Komutanlığı ve Yeşilyurt Kaymakamlığı çalışanlarına yönelik Malatya merkezli Ankara, Diyarbakır ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'unun işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.