Aort damarı yırtıldı karnı kanla doldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta aort damarının yırtılması sonucu vücudundaki kanının dörtte üçü karnına dolan hasta, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunan Hüseyin Aycan (83), 1 hafta önce yakınları tarafından Numune Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Daha sonra CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Aycan'ın aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şinasi Manduz ve ekibi tarafından acil ameliyata alınan Aycan, 4,5 saat süren ameliyatının ardından yaşama tutundu.

Manduz, Kalp Damar Servisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Numune Hastanesinden sevkli olarak gelen hastayı kaybetme oranının yüzde 80 olduğunu söyledi.

Durumu ailesine anlattıktan sonra Aycan'ı ameliyata aldıklarını belirten Manduz, "Hastanın mevcut kanının dörtte üçü karnının içine boşalmış durumdaydı. Hasta şoktaydı, mevcut hemoglobini 16-17 olması gerekirken 5 civarındaydı. Soğuk soğuk terlemesi vardı, hastayla iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Çok acil müdahale edilmesi gerekiyordu." dedi.

Aycan'ın durumuyla ilgili birçok merkezle görüştüklerini ve hastanın riskini anlattıklarını dile getiren Manduz, şöyle devam etti:

"Kan bankamız çok güzel çalıştı, 10 ünite kan, 10 plazma ve 3 ünite aferez hazırlandı. Biz hastanın mevcut kanını tekrar kaybetmemek için toraks bölgesini önce göğsünden açtık kalbin önüne, sol kolun alt tarafına ana damara klemp konuldu. Daha sonra karın açıldı ve litrelerce birikmiş kan boşaltıldı. Hastanın böbreklerinin altında her iki bacağına doğru 8-10 santim çapında anevrizma olduğu gibi yırtılmıştı. Ameliyatı yaklaşık 4-4,5 saat sürdü. Hasta bize geldiğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuktu, ameliyattan sonra kısa sürede toparlamaya başladı. Şu anda genel durumu gayet iyi, bir iki gün içerisinde taburcu olacak."

- "Cenazesine yetişelim diyerek geldik"

Hüseyin Aycan'ın Ankara'da yaşayan kızı Nuran Barış, babasını sağlığına kavuşturan Manduz ve ekibine teşekkür etti.

Telefonla haber alır almaz yola çıktıklarını ve babasının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Barış, "Babam hastaneye geldikten sonra, kurtulma şansının yüzde 20 olduğunu söylediler. Umudumuzu yitirmiştik, 'Bari cenazesine yetişelim' diye geldik. Ama Allah'a çok şükür hocamızın sayesinde kurtuldu." diye konuştu.

Hüseyin Aycan da ameliyatını gerçekleştiren Şinasi Manduz'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.