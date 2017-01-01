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AKSARAY (AA)- Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında "Hikayemizin yarım asırlık sesi: Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi.

Anadolu Mektebi tarafından Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde 24-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bir dizi panelde, lise ve üniversite öğrencileri, Mustafa Kutlu'yu değişik yönleriyle ele alarak anlatacak.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez Tiyatro Salonu'ndaki panelde yaptığı konuşmada, okumayı sevenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin çok anlamlı olduğunu 15 kişiyle başlayan kitap okuma serüveninin bugün 28 ilde binlerce öğrenciyi kapsayan bir proje haline dönüştüğünü belirten Pekmez,"Millet olarak övüneceğimiz bir çok özelliğimiz var ama maalesef iş okumaya gelince bu konuda dünya ortalamasının çok altındayız. Anadolu Mektebi panelinde ilk defa bulunuyorum. Bu gençleri görünce geleceğimize daha umutla bakma fırsatı yakalamış oldum. Hem kitap okuyan hem de okuduklarını anlayan gençlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Milli, manevi, ahlaki değerlerimize sahip, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatan vatanı ve milletini seven bireylere ihtiyacımız var. Bu değerleri en iyi anlatan yazarlardan bir tanesi de Mustafa Kutlu'dur." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım ise kitap okumanın, yazmanın insanı özgürleştirdiğini ifade ederek, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Anadolu Mektebi olarak bir yazar seçip onun bütün eserlerini okumayı hedefliyoruz"

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de panelde farklı şehirlerden gelen öğrencilerin, Mustafa Kutlu'nun değişik yönlerini anlatmaya çalışacağını aktardı.

"Anadolu Mektebi" olarak bir yazar seçip onun bütün eserlerini okumayı hedeflediklerini vurgulayan Güçlü, şunları kaydetti:

"Projeyle öğrencilerimiz, farklı kitaplar yerine kendi kapasitelerini daha çok arttıracak olan yazarları daha iyi tanıyor ve anlamaya çalışıyor. Bu panelde Mustafa Kutlu'yu ele aldık. Bundan sonra Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu gibi düşünür ve yazarlarımızı okuyacağız. Üniversite dönemine kadar 5 yazarın kitaplarını okuyan bir öğrencimizin, üniversite döneminde de 5 yazarın kitaplarını okuyarak hayata 10 yazarı çok iyi okumuş, manevi, milli ve bu topraklara ait değerleri çok iyi kavramış olmasını istiyoruz. Bizimki kitleye yönelik değil, nitelik arttırmaya yönelik bir çalışma."

Panele Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Belediye Başkanı Vekili Süleyman Canbulut, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Andı, Aksaray Milli Eğitim Müdür Vekili Muhittin Öztürk, Adana Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Bilal, çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı.







