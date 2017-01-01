GÜNCELLEME - FETÖ ve PKK şüphelilerinin sınırda yakalanması

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EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut birliği askerlerince Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisinden adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerlerince askeri yasak bölgede tespit edilerek yakalanan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, ihraç edilen komiserlerden Burhan Alioğlu (29), Emre Durak (29) ve M. D'nin (29), "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından, üniversite öğrencisi Mensur Küçükkarga'nın (24) ise "terör örgütü PKK'ya üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan araması olduğu öğrenildi.

Küçükkarga'nın, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptığı ve daha önce de "terör örgütü propagandası yapmaktan" tutuklandığı ve daha sonra tahliye edildiği belirtildi.

-FETÖ - PKK ittifakını asker bozdu

Ayrıca, Küçükkarga'nın FETÖ şüphelilerinin kaçışını organize eden kişi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolü için Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece Alioğlu, Durak ve Küçükkarga tutuklandı. M.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.