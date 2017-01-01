KSÜ'de mezuniyet töreni

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreninde 7 bin öğrenci, okullarından mezun olmanın heyecanını yaşadı.

12 Şubat Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, KSÜ Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, törende yaptığı konuşmada, gençliğin özgüveninin, azminin, bu ülkenin teminatı olduğunu belirterek, "Buradaki gençlik, devraldığı mirasın omuzlarındaki yükünün farkında olan bir gençliktir. Bu gençlik kavganın, çatışmanın değil dayanışmanın ve paylaşmanın, kucaklaşmanın tarafında bir gençliktir." dedi.

15 Temmuz'da vatandaşların gösterdiği üstün gayretin ikinci bir kurtuluş mücadelesi olduğunu vurgulayan Deveci, şunları dile getirdi:

"Güçlü bir devletimiz, kadim bir geçmişimiz, asil bir milletimiz var. Bu ülkeye olan sorumluluğunuzu unutmayınız. Ancak biliniz ki ülkemizi bölme girişimleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de olabilir. Bunun için her zaman vatanını, milletini seven ve onun gelişmesi için çalışan bireyler olmalısınız. Bu gençlik ve bu millet 15 Temmuz’da, canları pahasına, vatanına, milletine ve devletine bir kez daha sahip çıkarak, Çanakkale ruhunun yeniden şahlanışını tüm dünyaya göstermiştir."

Dönem birincisi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 8 aylık hamile Sena Yıldız olurken, aynı bölümde eğitim gören eşi Muhammet Yıldız da dönem üçüncülüğünü elde etti.

Sena Yıldız ile Deveci, okulun yaş kütüğüne plaket çaktı.



Sena Yıldız, zor bir süreç yaşadıklarını ancak ailece okulu bitirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Muhammet Yıldız da eşinin birinciliğinden gurur duyduğunu, kendisinin de elinden geleni yaparak dönem üçüncüsü olduğunu dile getirdi.

Tören, "Gece Yolcuları" grubunun konseriyle sona erdi.