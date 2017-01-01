Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu

BARTIN (AA) - Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında görevinden ihraç edilen öğretmenlerin yanı sıra esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.