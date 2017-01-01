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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:09

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Soma Cumhuriyet Savcılığının FETÖ/PDY'nin ilçedeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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