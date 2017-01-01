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Şırnak'ta şehit polis memuru için tören

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:16
Şırnak'ta şehit polis memuru için tören

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz (25) için tören düzenlendi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin silah arkadaşları olan ve aynı çatışmada yaralanan polis memurları Yusuf Şeker ve Zekeriya Yunus Cilasın da tekerlekli sandalyede törende hazır bulundu.

Vali Vekili Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'un katıldığı törenin ardından şehit Yılmaz'ın cenazesi Samsun'a gönderilmek üzere, helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Kato Dağı Bölgesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Mesut Yılmaz şehit düşmüş, 2 polis de yaralanmıştı.

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