Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.
Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Jan Durica ve Okay Yokuşlu'nun takımla antrenmanda yer aldıkları belirtildi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.