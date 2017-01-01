ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:33
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyunculardan Jan Durica ve Okay Yokuşlu'nun takımla antrenmanda yer aldıkları belirtildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, öğleden sonra İstanbul'a gidecek.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

İLGİLİ HABERLER
Ali Tanrıyar'ın vefatı
YEREL

ALİ TANRIYAR'IN VEFATI
Trabzonspor'da deplasman yenilgisi yaşamadılar
YEREL

TRABZONSPOR'DA DEPLASMAN YENİLGİSİ YAŞAMADILAR
Yabancı öğrencilerin KTÜ'ye ilgisi arttı
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLERİN KTÜ'YE İLGİSİ ARTTI
Trabzonlular Ankara'da buluşuyor
YEREL

TRABZONLULAR ANKARA'DA BULUŞUYOR
Uçuruma yuvarlanan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
YEREL

UÇURUMA YUVARLANAN KİŞİYİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI
Akçaabat Ramazan'a hazır
YEREL

AKÇAABAT RAMAZAN'A HAZIR
El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Kuyudaki ceset, su kokunca bulundu
YEREL

KUYUDAKİ CESET, SU KOKUNCA BULUNDU

ÜNİ-DOKAP Bölge İçin Proje Çalıştayı sonuç bildirgesi
YEREL

ÜNİ-DOKAP BÖLGE İÇİN PROJE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...