Bursa'nın ilçelerinde minareler mahyalarla süslendi

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BURSA (AA) - Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Bursa'nın ilçelerindeki büyük camilerin minareleri mahya ile süslendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in yaklaşması ile birlikte Bursa camilerindeki hazırlıklar da sürüyor. Ramazan ayının simgelerinden ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, büyükşehir belediyesi tarafından Bursa'nın tüm ilçelerindeki en büyük camilere asıldı.

Emir Sultan'ların, Molla Fenari'lerin, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin öğretileriyle yönünü belirlemiş, bu maneviyatla yoğrulmuş bir şehir olan Bursa'da, vatandaşları ramazan heyecanı sararken, daha önce sadece sultanların yaptırdığı 6 büyük camiye asılan 450 yıllık ramazan geleneği mahyalar, büyükşehir belediyesinin katkılarıyla bu yıl Bursa'nın tüm ilçelerindeki 21 büyük camide yer alacak.



Osmanlı'da ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'ne dini sözlerin yazılı olduğu kandillerin asılmasıyla başlayan mahya geleneği, yaklaşık 450 yıldır sultanların yaptırdıkları "Selatin" camileri süslüyordu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında kentin büyük camilerini de süsleyen mahya geleneği, bu ramazanda da bozulmadı.

"Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan", "Oruç Tut Sıhhat Bul", "Ramazan Ayı Kur'an Ayıdır" sözlerinin yazılı olduğu mahyalar, ustaları tarafından Mudanya Güzelyalı Duran Cami, İnegöl Çardak Cami, Orhangazi Gazi Orhanbey Cami, Yenişehir Hatuniye Cami, Karacabey Hidayet Cami, Mustafakemalpaşa Fatih Cami, Kestel Çamlıtepe, Harmancık Merkez Cami, Orhaneli Üçyüzevler Cami, Büyükorhan Merkez Cami, Keles Cuma Cami, Gürsu Şirinevler Cami, Gemlik Ayşe Hatun Cami, Nilüfer İlçesi Merve, Mevlana, Çalı Merkez camileri, Osmangazi İlçesi Mihraplı, Aygören Camileri ile Yıldırım ilçesi, Güllük, Yıldırım ve Sarı camilerine asıldı.

İki minare arasına çekilen mahyalar camilere ayrı bir güzellik kattı.



