Öğrencilere tablet dağıtıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. sınıf öğrencilerine 29 bin 472 tablet dağıtıldı.

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki "Yeni Nesil Tablet Dağıtım Töreni"nde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli ve Türkiye'nin geleceğine böyle anlamlı katkı ve değer sunan bu buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin heyecanı ve sevincinin her şeyin ötesinde olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, gençlerin en iyi şekilde yetişmesi, yarınlara hazırlanması, bu büyük ülkenin ve devletin geleceğine katkı sunmasını sağlamanın çabası içerisinde olduklarını bildirdi.

Vali Güzeloğlu, "Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz ve her düzeydeki görevlilerimizle seferberlik ruhu içerisinde bu meseleyi değerlendiriyoruz. Her biriniz bu ülkenin geleceği, zenginliği ve değerisiniz. Sizlerin hayata güçlü hazırlanması, bu ülkenin büyük hedeflerine ulaşmasının en önemli teminatı ve güvencesi. Bilgi çağında, bilgiyi üreten bireyler olmanız bizim hedefimiz ve önceliğimiz. İnşallah bu büyük ülkenin değerli gençleri ve çocukların gelecekte bilgi çağı ve teknolojisinin hazırlayıcısı, sağlayıcısı ve oluşturan genç beyinleri olmasını bekliyoruz. " ifadesini kullandı.

- "Kocaeli, bilgi çağına en hazır il olma iddiasında"

Türkiye'nin geleceğe, en büyük gücü olan gençleri ve eğitilmiş insan gücüyle yürüdüğünü aktaran Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın 2023'te, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında en güçlü ilk 10 devleti olma hedefi ancak sizlerin geleceğe hazırlanmanız, bilgi çağını kavramanız ve buna dönük eğitimlerinizi tam anlamıyla almanızla mümkün. Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye adına örnek bir sosyal sorumluluk projesini takdirle karşılıyorum. En değerli yatırım insana yapılandır. Bunun da en değerlisi şüphesiz eğitime yapılan yatırımlardır. İl milli eğitim müdürlüğüne bağlı bütün okullarımızda, önümüzdeki eğitim yılından itibaren inşallah kodlama dersi verecek ve dijital çağa hazırlığını ilkokuldan itibaren başlayacak, bir seferberliği başlatıyoruz. Kocaeli, Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hazırlayan ve kalkınmasına çok büyük zenginlikler sunan bir şehir olduğu kadar bilgi çağına en hazır il olma iddiasındadır. Bu zamanın ruhunu yakaladığınız zaman önümüz açık ve geleceğimiz daha aydınlık olacaktır."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da 2002 yılından beri adım adım yeni bir zihniyetle Türkiye'yi geleceğe hazırladıklarını belirterek, 2023 ve 2071 hedeflerine doğru dolu dizgin yol aldıklarını vurguladı.

Mazideki o muhteşem medeniyeti yeniden ihya edebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Karaosmanoğlu, "İşte bugün burada yavrularımıza verdiğimiz bu bilgisayarlar da bu büyük kalkınma hamlesinin önemli bir parçasıdır. Türkiye'nin sanayi üssü Kocaeli'mizin, geleceğin bilişim üssü olabilmesi için gerekli olan yetişmiş insan gücünün kaynağı bu kentte yetiştirilmektedir. Türkiye'nin bilişim merkezi olacak olan Gebze Bilişim Vadisi projesi, kentimizdeki binlerce fabrika ve dev tesisin Ar-Ge merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar için gerekli olan insan ve zeka bu sayede yetişiyor." şeklinde konuştu.

- "Kocaeli'nin geleceği parlak"

Öğrencilere, 29 bin 472 bilgisayar hediye ettiklerini kaydeden Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

"Biz yüzümüzü dünyaya döndük, çünkü çağın teknolojisini kullanamazsak hayatı yakalayamayız. 8 senede 219 bin 233 tablet dağıttık. Çok ciddi bir rakam. Türkiye'deki pek çok ilin nüfusundan daha fazla. Biz bu projeye harcanan parayı ülkemizin geleceğine yatırıyoruz. Kocaeli'nin geleceği parlak. Türkiye'nin geleceği parlak. Dünyanın sayılı devletlerinden olmak için yol haritamız var. Elle tutulur, gözle görülür icraatlarımız var. Büyük devlet nasıl olur? Büyük insanlar yetiştirirsek olur. Büyük insan, çağın eğitim gerekliliklerini yerine getirmekle ve bunlara sahip olmakla yetişir. Biz Kocaeli'nin, Türkiye'nin dahilerini yetiştiriyoruz. Allah'ın izniyle, inanıyorum ki, çok yakın bir gelecekte, Kocaeli'nin çocukları, isimlerini dünyaya, yeni yazılımlarla, olağanüstü tasarımlarla, yeni keşif ve icatlarla duyuracaklar. Çünkü çocuklarımıza imkan verdiğimiz, potansiyellerini keşfedecek alanlar açtığımız zaman başaramayacakları hiç bir iş yok. Bu tabletler de çocuklarımıza çok güzel bir imkan. Hayatlarını zenginleştirecek bir imkan."

Daha sonra Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve diğer protokol üyeleri tarafından öğrencilere tablet hediye edildi.