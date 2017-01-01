ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BBP Genel Başkanı Destici:

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:56
BBP Genel Başkanı Destici:

UŞAK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin topyekun terörle mücadele ettiğini belirterek "Başta cinsi sapıklar ve teröristler için idam cezasının yeniden getirilmesini istiyoruz" dedi.

Destici, partisinin Uşak İl Başkanlığında yaptığı açıklamada Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini belirterek, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Van'da ve Hakkari'de yaşanan terör saldırıları sonucu bugün 5 şehit verildiğini kaydeden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütüyle topyekun mücadele ediyor. Tüm terör örgütlerinin kökü kazınana kadar mücadele sürdürülmeli. Terörle mücadelede eksik noktalar giderilmeli, bu eksik noktaların başında idam cezasının yeniden getirilmesi geliyor. Parti olarak bu konuda ısrarcıyız. Biz idam cezası kaldırılırken de bunun yanlış olduğunu açıkça ifade ettik. Başta cinsi sapıklar ve teröristler için idam cezasının yeniden getirilmesini istiyoruz. MHP Genel Başkanı da bu konuda net açıklamalar yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda net ifadeleri var. Cumhurbaşkanımız artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olduğu için grubuna talimat vererek idamın yeniden getirilmesi için kanun teklifi verilmesini isteyebilir. Biz milletin bu karara çok yüksek oranda bu işe 'evet' diyeceğini biliyoruz, görüyoruz. Beklemenin kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.

-"Suriye'de YPG'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılacak"

Suriye'nin kuzeyinde ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin terör örgütü PYD/YPG'ye silah verdiğini, bu silahların IŞİD ile mücadeleden daha çok Türkiye'ye karşı kullanılacağını kaydeden Destici, Türkiye'nin bu duruma izin vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde hiçbir terör oluşumuna izin vermemesi gerektiğini aktaran Destici, "Silahlar YPG ve PYD'nin kontrolüne geçtiği noktada imha edilmelidir Bunların hepsi terör örgütüdür, bu açıktır. Nerede görülürse görülsünler imha edilmelidir. Bakınız dış ilişkilerde kararlı olmalıyız. Avrupa Birliği'nin Türkiye için bir hayal treni olduğunu hep söyledik, bu kapıda beklememek gerektiğini hep söyledik. AB ülkeleriyle iyi ilişkiler kuralım ancak AB hayalinden vazgeçmeliyiz. Türkiye net tavrını koymalı ve bundan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

-"SMA hastalarının ilaç masrafları karşılanmalı"

Türkiye'de yaklaşık 2 bin kadar Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bulunduğunu, bu hastaların ilaç masraflarının karşılanmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Destici, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. SMA hastalarının tedavisi için fon oluşturulmalı ve ilaç masrafları karşılanmalı. Bakın biz bedelli askerliğe prensip olarak karşıyız. Ancak bunu bekleyen gençlerimiz de gerekirse bir defaya mahsus SMA hastalarının tedavisi için bedelli askerlik getirilsin buradan elde edilecek gelir SMA hastaları için kullanılsın. Devleti yönetenlerin gözünü açması için bunu söylüyorum. Bu durum devletimiz için bir ayıp" dedi.


İLGİLİ HABERLER
Uşak'tan Halep'e gıda yardımı
YEREL

UŞAK'TAN HALEP'E GIDA YARDIMI
Uşak 23 Nisan Ortaokulu ogrencilerinden örnek duyarlılık
YEREL

UŞAK 23 NİSAN ORTAOKULU OGRENCİLERİNDEN ÖRNEK DUYARLILIK
Üniversitelerarası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması sona erdi
YEREL

ÜNİVERSİTELERARASI 2. GELENEKSEL OKÇULUK YARIŞMASI SONA ERDİ
Uşak'taki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK'TAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Melis'ten üç gündür haber alınamıyor
YEREL

MELİS'TEN ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Uşak Belediyesinde yeni atamalar
YEREL

UŞAK BELEDİYESİNDE YENİ ATAMALAR
Aile Haftası Uşak'taki aileleri bir araya getirdi
YEREL

AİLE HAFTASI UŞAK'TAKİ AİLELERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Üniversiteler Arası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması Uşak'ta başladı
YEREL

ÜNİVERSİTELER ARASI 2. GELENEKSEL OKÇULUK YARIŞMASI UŞAK'TA BAŞLADI
Uşak kentsel dönüşümde daire ve işyeri satışa çıkarılıyor
YEREL

UŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DAİRE VE İŞYERİ SATIŞA ÇIKARILIYOR
Uşak'ta halı saha ve tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu
YEREL

UŞAK'TA HALI SAHA VE TENİS TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!