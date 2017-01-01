BBP Genel Başkanı Destici:

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UŞAK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin topyekun terörle mücadele ettiğini belirterek "Başta cinsi sapıklar ve teröristler için idam cezasının yeniden getirilmesini istiyoruz" dedi.

Destici, partisinin Uşak İl Başkanlığında yaptığı açıklamada Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini belirterek, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Van'da ve Hakkari'de yaşanan terör saldırıları sonucu bugün 5 şehit verildiğini kaydeden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütüyle topyekun mücadele ediyor. Tüm terör örgütlerinin kökü kazınana kadar mücadele sürdürülmeli. Terörle mücadelede eksik noktalar giderilmeli, bu eksik noktaların başında idam cezasının yeniden getirilmesi geliyor. Parti olarak bu konuda ısrarcıyız. Biz idam cezası kaldırılırken de bunun yanlış olduğunu açıkça ifade ettik. Başta cinsi sapıklar ve teröristler için idam cezasının yeniden getirilmesini istiyoruz. MHP Genel Başkanı da bu konuda net açıklamalar yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda net ifadeleri var. Cumhurbaşkanımız artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olduğu için grubuna talimat vererek idamın yeniden getirilmesi için kanun teklifi verilmesini isteyebilir. Biz milletin bu karara çok yüksek oranda bu işe 'evet' diyeceğini biliyoruz, görüyoruz. Beklemenin kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.

-"Suriye'de YPG'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılacak"

Suriye'nin kuzeyinde ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin terör örgütü PYD/YPG'ye silah verdiğini, bu silahların IŞİD ile mücadeleden daha çok Türkiye'ye karşı kullanılacağını kaydeden Destici, Türkiye'nin bu duruma izin vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde hiçbir terör oluşumuna izin vermemesi gerektiğini aktaran Destici, "Silahlar YPG ve PYD'nin kontrolüne geçtiği noktada imha edilmelidir Bunların hepsi terör örgütüdür, bu açıktır. Nerede görülürse görülsünler imha edilmelidir. Bakınız dış ilişkilerde kararlı olmalıyız. Avrupa Birliği'nin Türkiye için bir hayal treni olduğunu hep söyledik, bu kapıda beklememek gerektiğini hep söyledik. AB ülkeleriyle iyi ilişkiler kuralım ancak AB hayalinden vazgeçmeliyiz. Türkiye net tavrını koymalı ve bundan vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

-"SMA hastalarının ilaç masrafları karşılanmalı"

Türkiye'de yaklaşık 2 bin kadar Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bulunduğunu, bu hastaların ilaç masraflarının karşılanmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Destici, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. SMA hastalarının tedavisi için fon oluşturulmalı ve ilaç masrafları karşılanmalı. Bakın biz bedelli askerliğe prensip olarak karşıyız. Ancak bunu bekleyen gençlerimiz de gerekirse bir defaya mahsus SMA hastalarının tedavisi için bedelli askerlik getirilsin buradan elde edilecek gelir SMA hastaları için kullanılsın. Devleti yönetenlerin gözünü açması için bunu söylüyorum. Bu durum devletimiz için bir ayıp" dedi.



