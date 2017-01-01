ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali'den şehit ailesine ziyaret

25 Mayıs 2017 Perşembe, 21:48

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün, Körfez ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Güzeloğlu, Körfez ilçesinde ikamet eden şehidin babası Kerim Çetingöz ve yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından, şehit Çetingöz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Ziyarette Vali Güzeloğlu'na, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Müftüsü Yusuf Doğan ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü de eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş RMK Marine şampiyonluk kupasını aldı
YEREL

BEŞİKTAŞ RMK MARİNE ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVASI
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI

Huzur operasyonunda cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
YEREL

HUZUR OPERASYONUNDA CİNSEL UYARICI HAP ELE GEÇİRİLDİ
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
Öğrencilere tablet dağıtıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITILDI
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR
Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASINDA KARAR

İzmit Belediyesi'nin eğitime katkıları devam ediyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN EĞİTİME KATKILARI DEVAM EDİYOR
Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
Başiskele halkına fonksiyonel parklar
YEREL

BAŞİSKELE HALKINA FONKSİYONEL PARKLAR
Çevreyi en güzel onlar resmetti
YEREL

ÇEVREYİ EN GÜZEL ONLAR RESMETTİ
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
YEREL

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜLER
Gebze'de D-100 trafiğe kapatılıyor
YEREL

GEBZE'DE D-100 TRAFİĞE KAPATILIYOR
Anaokulu Üniversitesi mezunlarını verdi
YEREL

ANAOKULU ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARINI VERDİ
Kartepe'de yaz bakımı başladı
YEREL

KARTEPE'DE YAZ BAKIMI BAŞLADI
Şarkılarını kimsesiz çocuklar için söylediler
YEREL

ŞARKILARINI KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİLER
Başkan Üzülmez'den sürpriz ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Muazzez Arslan ve Şanlı için veda yemeği
YEREL

MUAZZEZ ARSLAN VE ŞANLI İÇİN VEDA YEMEĞİ
Vektör mücadelesinde yaz dönemi başladı
YEREL

VEKTÖR MÜCADELESİNDE YAZ DÖNEMİ BAŞLADI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi&quot; Projesi
YEREL

"KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ" PROJESİ
Başkan Karaosmanoğlu, Doğa Koleji'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, DOĞA KOLEJİ'Nİ ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!