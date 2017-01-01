Vali'den şehit ailesine ziyaret

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün, Körfez ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Güzeloğlu, Körfez ilçesinde ikamet eden şehidin babası Kerim Çetingöz ve yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından, şehit Çetingöz için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Ziyarette Vali Güzeloğlu'na, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Müftüsü Yusuf Doğan ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü de eşlik etti.