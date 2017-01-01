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Batman'da trafik kazası: 7 Yaralı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 23:11

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde traktör ile pikabın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehmuz Canpolat (65) yönetimindeki 72 AJ 195 plakalı traktör ile Mehmet Şerif Seyit'in (34) kullandığı 27 AHV 59 plakalı pikap, ilçeye bağlı Yassıca köyü yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan Şehmuz Canpolat, Mehmet Şerif Seyit, Hacı Tunç (53), Muhittin Baytar (56) , İbrahim Artık (17), Kadir Yaşıçok (27), Ahmet Şerif Seyit (67) 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hacı Tunç ve İbrahim Artık, Gercüş Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.

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