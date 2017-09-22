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Manisa'daki FETÖ/PDY operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 10:33

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kula Cumhuriyet Savcılığınca, örgütün kadın yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si cezaevine gönderildi, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alınmış, 19 Eylül'de mahkemeye çıkarılan 3 zanlıdan 2'si tutuklanmış, biri salıverilmişti.

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