"Ponzi yöntemi"yle dolandırıcılık davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, "Ponzi yöntemi"yle 57 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arzu Mertkil (38), tutuksuz yargılanan Gökmen Ş, Serkan Ç, Selçuk T. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Peruk takarak kılık değiştirdiği ve insanları dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı kadın sanık, duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu.

Hakkında 798 yıla kadar hapis cezası talep edilen Arzu Mertkil, savunmasında, mali müşavir olarak çalıştığını belirtti. Aylık 10 bin lira geliri olduğunu kaydeden Mertkil, "Avukatım dosyayı yeni aldığı için bir sonraki celse ifade vermek istiyorum. Ancak basında benim 18 perukla insanları kandırıldığım iddia edildi. Bu doğru değildir. 10 yıldır protez saç kullanıyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.

- "Parayı alıp Arzu'ya teslim ediyordum"



Mahkemede ifade veren Mertkil'in şoförü Serkan Ç. ise patronunun doğruları söylemediğini ileri sürdü.

Serkan Ç, "Arzu yalan söylüyor. Tüm tezgahları o kuruyordu. Para alma işine karışmıyordu. Bunu ben yapıyordum. Kurbanlardan alınan paraları kendisine teslim ediyordum. Müşterilerin bankalardan çektiği parayı da alıp kendisine teslim ediyordum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Arzu Mertkil'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



Ponzi yöntemi, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı dolandırıcılık usulü olarak biliniyor. Ponzi yönteminde kişi, finansal kurumların vadettiğinden daha fazla faiz getirisi önererek yatırımcı kazanmaya çalışıyor. Bu yöntem, geçmiş yıllarda "Saadet" ve "Titan Zinciri" adıyla da biliniyordu.

- Olay

Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Mertgil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat'ta kendisine ait olmayan sürücü ehliyeti, kimlik ve 18 perukla yakalanmıştı.