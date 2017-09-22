Trakya'da yapılacak termik santral

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ile İstanbul'un Silivri ilçeleri arasına özel bir şirket tarafından kurulması planlanan termik santral için verilen "acil kamulaştırma" kararının yürütmesinin, Danıştay 6. Dairesi tarafından durdurulduğu belirtildi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, açıklamasında, Bakanlar Kurulu tarafından 22 Şubat'ta acil kamulaştırma kararı alındığını bildirerek, belediyenin yanı sıra 35 dolayında kişinin kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması amacıyla Danıştay'da dava açtığını hatırlattı.

Danıştay'ın kararın yürütmesini durdurduğunu belirten Akay, "Son aldığımız bilgilere göre, termik santral için bir yer değişikliği söz konusu. Kapaklı ve Çerkezköy sınırları içinde bir alan oluşturma çalışmaları olduğunu duyduk." dedi.

Danıştay 6. Dairesi'nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı, acele kamulaştırma işlemine konu termik santral için yapılan çevre planı değişikliği kesinleşmediği, "acil kamulaştırma" kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdiği kaydedildi.