Trabzon teleferikler şehri oluyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 5 noktada teleferik kurulması için çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Uzungöl, Sümela Manastırı, Ortahisar ilçe merkezi, Akçaabat-Hıdırnebi ve Beşikdüzü-Beşikdağı mevkisinde teleferik çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Uzungöl'e kazandırılacak teleferik projesinin yap-işlet-devret modelinde uygulandığını ifade eden Gümrükçüoğlu, hemen hemen bütün ön aşamaların tamamlandığını aktardı.

Gümrükçüoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Sümela Manastırı'nda teleferik projesi uygulanacağına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünya eseri olan Sümela Manastırı'na yapacağımız teleferik, bizim taahhütlerimiz arasındadır. Bakanlıkla imzaladığımız protokol ile proje çalışmalarına devam ediliyor. Sümela'ya yapılacak teleferiğin seyir teraslarını içerecek ve günübirlik turistik alanların da yapılmasını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yerine getireceğiz. Bunun için de manastırdaki restorasyonun bitirilmesini bekliyoruz."

Şehir merkezine teleferik kazandırılmasına ilişkin projenin ise tamamlandığını aktaran Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Atatürk Alanı'ndan Boztepe'ye teleferik projesi hazırladık. Uygulamaya başlayacağımız sırada, ortak akılla 400 metre gibi kısa mesafede bunun yapılmasının çok ciddi bir özellik içermeyeceği kanaatine vardık. Bundan vazgeçerek, şehir merkezi için daha uzun mesafeyi kapsayan yeni bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl yapımı cihetinde adım atacağımız projeyi tamamladık. Teleferik güzergahı, Mumhaneönü'nden Zağnos Vadisi boyunca Çamoba bölgesine ve Atatürk Köşkü'ne doğru olacak."

Gümrükçüoğlu, Akçaabat Belediyesi'nin Hıdırnebi Yaylası'na doğru başlattığı teleferik çalışması olduğunu da anımsattı.

Beşikdüzü Belediyesi'nin Beşikdağı Teleferik Projesi'nin ise yapımına başlandığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, bu projenin büyük ihtimalle şehirde hizmete giren ilk teleferik projesi olacağını kaydetti.