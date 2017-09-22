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ERZURUM (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Görebildiğim kadarıyla şu anda Türkiye Cumhuriyeti ve bizim coğrafyamız açıkça emperyalist bir saldırı altındadır. Geçen yıl yaşadığımız FETÖ'nün hain darbe girişimi, bunun en travmatik ve çarpıcı tarihte de eşi az görülür örneklerden bir tanesidir ancak bu savaş, bu saldırı devam ediyor." dedi.

TÜBA'nın, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) Yıllık Değerlendirme Toplantısı Erzurum'da yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara TÜBA tanıtım filmi izletildi.

Programda konuşan TÜBA Başkanı Acar, şu ana kadar 404 bilim insanına ödül verdiklerini hatırlattı.

Bu yıl da 30 bilim insanına ödül vereceklerini ve bunu önümüzdeki haftalarda açıklayacaklarını ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Görebildiğim kadarıyla şu anda Türkiye Cumhuriyeti ve bizim coğrafyamız açıkça emperyalist bir saldırı altındadır. Geçen yıl yaşadığımız FETÖ'nün hain darbe girişimi, bunun en travmatik ve çarpıcı, tarihte de eşi az görülür örneklerden bir tanesidir ancak bu savaş, bu saldırı devam ediyor ve o mütevazi çevremiz içerisinde farklılıkları ayrılık, çatışma değil, birlik ya da daha iyiye gitme konusunda kullanalım, zengin kılarak değerlendirelim. İfade ettiğim konunun makro düzeyde önemini ortaya çıkaran bir ortamla karşı karşıyayız. Bugün bu koşullarda Türkiye'nin varlığını, birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını gerçekten dert edinen tüm Türk vatandaşlarının farklılıkları değil, ortak yönlerini ön planda tutarak, sözünü ettiğim ortak paydalarımız ve ülkemizin bütünlük ve bekası için müşterek hareket etmesi artık bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Özellikle bilim insanlarının bu hususta görevinin büyük olduğunu düşünüyoruz."

Konuşmanın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TÜBA Başkanı Acar'a Kuran-ı Kerim ve plaket takdim etti.

Daha sonra TÜBA Asli Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, katılımcılara "Sürdürülebilir bir gelecek için akıllı enerji çözümleri" konulu konferans verdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Muammer Yaylalı, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve akademisyenler katıldı.