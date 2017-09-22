Sakarya'daki sağanak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İlçede dün akşam saatlerinde görülen sağanak ve ardından etkili olan dolu yağışı evlerde ve araçlarda hasara neden oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun evlerin üzerlerinde bulunan güneş enerjisi panellerini parçaladığı, evlerin duvarlarına ve camlarına zarar verdiği görüldü.

Evleri ve araçları hasar gören vatandaşlar tespit çalışmaları için Kaymakamlık tarafından oluşturulan kriz masasına başvuruda bulundu.

Araç sahiplerinden Ali Say, ilçede ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını belirterek, "Görüldüğü gibi araçlarımızın camları kırıldı, tavanları büküldü ve servislere koşuyoruz. Kocaali'de büyük bir doğal afet oldu. Devletimizin bizler için yapacağı bir yardım varsa bekliyoruz. Kriz masasına araçlarımızdaki hasarlarımızın tespiti için dilekçelerimizi verdik." şeklinde konuştu.

Kriz masasına bir günde yaklaşık 800 başvurunun yapıldığı kaydedildi.