- "Şehit ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz"

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VAN (AA) - Hak-İş Konfederasyonu ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hi̇zmet-İş) Sendikası tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen yemekte, "2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı" için kente gelen sendika başkanları, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Yemekte konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, Hak-İş Başkanlar Kurulu toplantısının Van'da yapılması ve şehit yakınları ile gazilere yönelik davetten dolayı Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a teşekkür etti.

"Şehit ailelerimiz bizim en kıymetlilerimiz. Bir ülke için bir millet için mukaddesat için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptılar, canlarını feda ettiler." diyen Zorluoğlu, ailelerinin de onların en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

Zorluoğlu, Van'da göreve başladığı günden bu yana şehit aileleri ve gazilerle yakın ilişki kurmaya çalıştıklarını kaydederek, "Şehit ailelerimize valilik randevu vermiyor. Ailelerimiz vali ile görüşeceği zaman valiliğe geliyor ve yerindeyse görüşüyor. Bunu devam ettireceğiz. İnşallah şehit yakınlarımızı, gazilerimizi daha sık ziyaret edeceğiz. Sadece şehitler, gaziler gününde değil yılın tüm zamanlarında ziyaret edelim. Bu şekilde kıymetli ailelerimize olan borcumuzun küçük kısmını ödemiş oluruz." diye konuştu.

- "Bizim kapımızı çalın"

Yemekte konuşan şehit babası Celalettin Dilmaç, 2012'de oğlunu şehit verdiğini anımsatarak, şehit aileleri ve gaziler olarak kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit anne ve babalarının yaralı olduklarını söyleyen Dilmaç, şöyle konuştu:

"Bu ülkede çakallar bitmez. Çakallar bitmedikçe şehit vermeye devam edeceğiz. Bu ülkenin korunması sahiplenilmesi gerekiyor. Allah herkesten razı olsun. Biz sizlerden bir şey istemiyoruz. Sadece kapımızı açıp çayımızı için. Bizler yaralıyız, kapımızı açtığınızda dünyayı bize vermiş gibi oluyorsunuz. Valimiz bizimle yakından ilgileniyor. Bundan sonra inşallah sizleri evimizde ağırlamayı istiyoruz."

- "Şehit ve gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı için geldikleri Van'da şehit yakınları ve gazilerle de bir araya gelmek istediklerini belirterek, davete katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Şehitlerin bu vatan, bağımsızlık ve ülkenin geleceği için canlarını feda ettiklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Şehit ve gazilerin en yüksek makamlara sahip olduğunu biliyoruz. Allah sizlere de bu büyük makamları nasip etsin. Biz gazilerimizi ve şehitlerimizi asla unutmayacağız. 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve darbe girişimi sırasında çok sayıda mesai arkadaşımız gazi oldu. Birlikte sendikada çalıştığımız kardeşlerimizi şehit verdik. Hepsini şükranla minnetle anıyoruz. Gazilerimizin bazılarının hala tedavileri devam ediyor. Sadece 15 Temmuz gazilerimiz değil, terörle mücadelede ve ülkemizin geleceği için her yerde gazi ve şehit olan bütün kardeşlerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Biz nerede olursa olsun gazi olan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

Şehit aileleri ve gazilerin devletin ekonomik anlamda imkanlarından yeterince yararlandığını ancak ilgi beklediğini söyleyen Arslan, milletin kendilerine yeterince ilgi göstermesini ve yanlarında görmek istediklerini aktardı.

Arslan, milletin ihmal ettiği bazen unuttuğu şehit yakınlarının arefe günleri şehitliklere gittiklerinde bu alanlara yeterince ilgi gösterilmemesinden dolayı mahsun olduklarını belirterek, "Milletin geleceği, bağımsızlığı için hayatlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu unutmamalıyız. Ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Buradan çağrımız, bütün başkanlarıma, sendikamızın mensuplarına bundan sonra şehitliklerimizi asla ihmal etmeyin. Bulunduğunuz ilde gazilerimizi, şehit yakınlarımızı ihmal etmeyeceğiz. Onlara teşekkür edeceğiz, mahsun olmalarını önlemek için elimizden geleni yapacağız. Bu topraklarda uzun süre terör kol gezdi. Terörizmle mücadele kaybettiğimiz kardeşlerimizin yakınlarının burada örgütlenmeleri takdir edilecek bir şeydir. Biz de bundan sonra yanlarında olmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Yemeğe, Hak-İş Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Hak-İş Yönetim kurulu üyeleri, sendika başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.