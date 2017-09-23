Erzincan'daki darbe girişimi davası başlıyor

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla, dönemin 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş'ın da arasında bulunduğu 17'si tutuklu 44 eski askerin yargılanmasına başlanacak.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimine katıldıkları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklanan eski tuğgeneral Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle ve Uğur Ergüven'in aralarında olduğu sanıklar, 25 Eylül Pazartesi günü Erzincan Polis Meslek Yüksek Okulunda (POMEM) oluşturulan salonda hakim karşısına çıkacak.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek duruşmaların, ifade işlemlerinin uzaması halinde 30 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor.

- İddianame

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından hazırlanan, örgütün ortaya çıkışı, devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve darbe teşebbüsünde yaşananların anlatıldığı 183 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin cebir, şiddet ve hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen "silahlı terör örgütü" olduğu belirtildi.

- Darbe girişimi öncesi keşif yaptı

İddianamede, sanık Gönültaş'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi emir astsubayı ile kendisine tahsis edilen beyaz renkli sivil araçla valilik, adliye, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri, MOBESE Merkezi ve cezaevi ile kritik öneme sahip noktalarda keşif yaptığı kaydedildi.

Dava dosyasına delil olarak giren, MOBESE tarafından çekilen fotoğraflarda ise eski tuğgeneral Gönültaş'ın darbe girişimi öncesi Erzincan Valiliği önünde sivil aracıyla keşif yapması da dikkati çekti.



Sanık Gönültaş'ın, darbe girişimi gecesi çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığına çağırdığı belirtilen iddianamede, sanığın darbe girişimi öncesi örgütün sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı", eski 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile irtibatlı olduğu vurgulandı.

- "Sıkıyönetim Direktifi"ni bizzat tebliğ etti

İddianamede, sanık Gönültaş'ın, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Muhabere Merkezine yazılı olarak gelen sözde "Sıkıyönetim Direktifi" isimli belgeyi okuyup inceledikten sonra makam odasına çağırdığı dönemin tabur komutanları Gökbulut, Karagülle ve Ergüven'e okuyarak tebliğ ettiği kaydedilerek, Gönültaş'ın bu kişilere, Çağlar'a bağlı hareket edeceklerini anlattığı bilgisine yer verildi.

Gönültaş'ın, "Yurtta Sulh Konseyi" isimli cunta tarafından TSK'nın ülke yönetimine el koyduğuna ilişkin duyuru metni zorla yayınlatıldığı sırada tüm personelin TRT 1'i izlemesini emrettiğine işaret edilen iddianamede, bunun üzerine toplanan personelin duyuru metni okunduğu sırada televizyonu izlediği bildirildi.

- 300 askeri tam teçhizatlı içtima alanında topladı

İddianamede, Gönültaş'ın, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) ile Emniyet Muhafız Bölüğü'nün, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığının hiçbir görevinin bulunmaması ve bu hususta hiçbir talep olmamasına rağmen bu birliklere darbe girişimi sırasında hazır olmaları emri verdiği belirtilerek, sanığın 300 civarındaki askeri, silahlı ve teçhizatlı olarak kompozit başlık giydirilmiş şekilde tugay içtima alanında toplayarak uzun süre hazır beklettiği kaydedildi.

Gönültaş'ın, ayrıca 15 Temmuz günü kendisini korumaları için rütbeli personel ile er ve erbaştan oluşan 10 kişilik tim oluşturulmasını emrettiği anlatılan iddianamede, bu emir üzerine söz konusu timin silah, teçhizat ve mühimmat verilerek karargahta görevlendirildiği bildirildi.

İddianamede, eski 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Gönültaş’ın aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personel hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak"tan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kentte daha önce darbe girişimine katıldıkları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklanan, sözde "sıkıyönetim komutanı", dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" ve örgütün en önemli elebaşılarından olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında yer aldığı bir sivil ile 21 askeri personel hakkında dava açılmıştı.