Harçlıklarını Arakan'a yollayan Suriyeli yetimlere destek

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KİLİS (AA) - Hayırseverler, Kilis'te harçlıklarını Arakan'a yollayarak örnek davranış sergileyen Suriyeli savaş mağduru yetimlerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Suriyeli yetimler harçlıklarını Arakan'a yolladı" başlıklı haberinin ardından harekete geçen hayırseverler, Türk Kızılayı aracılığıyla yetim çocukları sevindirdi.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, AA muhabirine, Arakan'da yaşanan drama sessiz kalmayan yetim çocukların yaptığı bağışın, birçok yetişkini harekete geçirdiğini söyledi.

Geçen hafta, biriktirdikleri harçlıkları Arakan'a ulaştırılması için Kızılay'a bağışlayan yetimlere hediyelerle geri dönmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Erdinç, şöyle konuştu:

"Yetim çocuklarımız kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Arakan için bize teslim etmişler ve örnek bir davranış sergilemişlerdi. Kendileri küçük, kalpleri büyük yetim çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşımız Ahmet Göktaş yetim çocuklara kayıtsız kalmayarak Türkiye'deki kızı aracılığıyla bizimle irtibata geçti ve bu çocuklara destek olmak istediğini söyledi. Gurbetçimiz aracılığıyla bugün buraya geldik, çocuklarımızın okul çantalarını ve bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Bunun yanında yine hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda, hijyen ve mutfak malzemesi yardımında bulunduk."

Erdinç, bakımevinde barınan tüm çocukların ayakkabı ihtiyaçlarının da karşılandığını, bundan sonraki süreçte de her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenileceğini ifade ederek, yardımların düzenli olarak yapılabilmesi için hayırseverlerin desteğini esirgememesini istedi.

Kızılay gönüllüsü Baran Şeker de çocukların kumbaralarındaki paraları Arakan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla vermelerinin, herkesi olduğu gibi kendilerini de çok etkilediğini dile getirdi.

Bir yetişkin olarak çocuklar kadar düşünceli olamadıklarını aktaran Şeker, "Onlara göre daha geride kaldığımız için üzüldüm ama inanıyorum ki çocuklarımız ve yetişkinler beraberce daha iyi yol alıp daha iyi yardımlarda bulunacağız." ifadesini kullandı.