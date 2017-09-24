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Sivas'ta otobüste 118 yabancı uyruklu yakalandı

24 Eylül 2017 Pazar, 13:32
Sivas'ta otobüste 118 yabancı uyruklu yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren 118 yabancı uyruklu yakalandı.

Y.K. idaresindeki 34 UZ 1806 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli Geçidi yakınlarındaki kontrol noktasında durduruldu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 118 yabancı uyruklu bulunduğu tespit edildi.

Erzurum'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Afganistan, Pakistan, Özbekistan ve İranlılar otobüsten indirilerek uygulama noktasında bir süre bekletildi.

Yabancı uyrukluların üst araması polis ekiplerince yapıldı, narkotik köpeği ise çantaları aradı.

Aralarında çocuk, yaşlı, kadın ve hastaların bulunduğu yabancı uyruklular arasındaki rahatsızlanan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs şoförü Y.K. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerin ardından Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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