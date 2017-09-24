Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Kırklareli'de

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KIRKLARELİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ''Açık söylüyorum etrafımızdaki Türkiye düşmanları boşuna hayal kurmasınlar, onların hayallerini kabusa çeviririz.'' dedi.

Özlü, rektörlük kültür merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede bir konuşma yapan Özlü, merkez ilçe teşkilatı kongresinin Kırklareli’ye ve partiye hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kongrelerin, demokrasinin en önemli ayaklarından, en önemli basamaklarından birisi olduğunu anımsatan Özlü, bütün kongrelerin kardeşlik ve dayanışma içerisinde devam ettiğini ifade etti.

AK Parti'nin 16 yılını geride bıraktığını aktaran Özlü, demokrasiye, sandığa ve millete inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediklerini kaydederek, ''Bu kutlu yürüyüşte 16 yılımızı geride bıraktık. 16 yıl boyunca zor zamanlar geçirdik, birçok badireler atlattık. Fakat demokrasiye, sandığa ve milletimize inanmaya da devam ettik. Millet iradesinin tecelli etmesi bir ülke için çok hayırlıdır. Biz her şartta millet iradesine güvendik ve inandık. Bu inanç sayesinde dimdik ayaktayız, ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeye devam ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye’nin en yaygın, en dinamik, en çalışkan kadroları AK Parti kadrolarıdır. Bu kadrolar 16 yıldır hem yerel, hem ulusal politikamıza yön vermişler, bizlerin gözü ve kulağı olmuşlardır. Bizler hep birlikte omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz.'' diye konuştu.

- ''Bu coğrafya zor günlerden geçiyor''

Türkiye üzerinde karanlık oyunlar oynamak isteyen birtakım güçlerin bulunduğunu belirten Özlü, hiçbir gücün Türkiye'nin istikrarını ve istikbalini bozamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini anlatan Özlü, konuşmasına şu şekilde devam etti:

''Yaşadığımız coğrafyada zor günler geçiriyoruz. Elbette bu bereketli coğrafyada yaşamanın bedelleri olacak. Biz bu bedeli bin yıldır kanımızla, canımızla ödemeye devam ediyoruz. Ata yadigarı vatanımızı her koşulda savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Söz konusu vatanımız olduğunda birliğimiz olduğunda, gerekirse dünyayı karşımıza alırız bir adım geri atmayız. Hiç kimse ve hiçbir güç bu coğrafyada kafasına göre iş yapamaz ve hiç kimse kafasına göre harita çizemez. Milli güvenliğimiz söz konusu olduğunda gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki yaşadığımız coğrafyada Türkiye’ye rağmen, Türkiye’yi karşısına alarak herhangi bir hamlede bulunmak hiç kimsenin haddi değildir. Birtakım karanlık oyunlara, tezgahlara, kurgulara, senaryolara, maceralara asla izin vermeyiz. Açık söylüyorum etrafımızdaki Türkiye düşmanları boşuna hayal kurmasınlar. Onların hayallerini kabusa çeviririz. Bakanlar kurulunda Kuzey Irak konusu etraflıca değerlendirildi. Dün ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanarak yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresini uzattı. Biz böylece dosta düşmana mesajımızı vermek için gerekli ikazları en üst seviyede yaptık.''

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engellemeyeceklerini vurgulayan Özlü, Türkiye'nin içeride ve dışarıdaki düşmanlarla mücadelesini sürdürürken, diğer bir yandan da büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.