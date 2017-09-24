Mardin'de eylül ayında turist yoğunluğu

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MARDİN (AA) - Sağlanan huzur ortamı ile dinlerin, dillerin ve kültürlerin şehri Mardin'de turizmde yoğunluk eylül ayında da devam ediyor.

Tesis edilen huzur ve güven ortamı, sosyal yaşam, ekonomi ve turizm gibi pek çok alanda olumlu yansımalarını gösterdi.

Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm kentleri arasında yer alan Mardin, tarihe ve medeniyete yolculuk yapmak isteyenlerin gözdesi.

Haftasonu tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler, sonbaharda da rotasını Mardin'e çevirdi.

Sıcak havanın da etkisi ile turist yoğunluğunun yaşandığı kentte "Kartal Yuvası" olarak tabir edilen Mardin Kalesi, Kasımiye ve Zinciriye medreseleri ile Deyrulzafaran Manastarı gibi çok sayıda tarihi mekana ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Esnaf da sonbaharda devam eden turist yoğunluğundan memnun.

- "Mardin'in mimari dokusuna hayran kalıyorlar"

Esnaf Mehmet Yertüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil turizminin yavaş yavaş bitmesiyle Mardin'de turist yoğunluğunun yaşandığını belirtti.

Geçen yıla göre Mardin'de turizmin önemli bir ivme kazandığını anlatan Yertüm, "Geçen sene bölgede yaşanan olaylar nedeniyle turizm durma noktasına gelmişti. Ama şu an gördüğünüz gibi turizm ivme kazandı. İnşallah ilerde daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz." dedi.

Rehberlik yapan Ahmet Özdemir, bölgenin en büyük gelir kaynağının turizm olduğunu belirtti.

Turizmin bölgede daha da gelişmesi için yatırımların devam etmesi gerektiğine işaret eden Özdemir, "Batı illerinden getirdiğimiz gruplar Mardin'in mimari dokusuna hayran kalıyorlar. Tarihi estetik yakalandığı zaman turizmde istediğimiz noktalara geleceğiz." diye konuştu.

Her hafta turist kafilesi getirdiğini anlatan Özdemir, kenti gezmeye gelen vatandaşların Mardin'den keyifli şekilde ayrıldıklarını aktardı.

Çanakkale'den gelen Yılmaz Coşkun, 10 gündür yollarda olduğunu ifade ederek, şimdiki duraklarının Mardin olduğunu söyledi.

"Bölgenin misafirperverliği bir numara." diyen Coşkun, kenti beğendiklerini dile getirdi.

Bolu'dan gelen üniversite öğrencisi Yunus Kızaklı, Mardin'e boş zamanlarında gezdiklerini anlatarak, bölge turuna çıktıklarını söyledi.

Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'dan sonra Mardin'e ulaştıklarını vurgulayan Kızaklı, kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.



