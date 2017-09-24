İçişleri Bakanı Soylu: (2)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içi terörist sayısı yüzde 28 oranında, örgüte katılım ise 2017'nin ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 oranında azaldı. Nefesleri tükendi, hiç merak etmeyin." dedi.

Soylu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle terbiye edilmeye çalışıldığını belirterek, her şeye rağmen ülkenin terörle mücadeleye kesintisiz ve başarıyla devam ettiğini söyledi.

İnsansız hava araçlarıyla yapılan aylık uçuşun 2 bin 600 saate ulaştığını aktaran Soylu, insansız hava araçlarıyla teröristlere nefes aldırmadıklarını vurguladı.

Soylu, artık Türkiye'nin İHA'sını da ATAK helikopterini de Altay tankını da kendisinin ürettiğini ifade ederek, kimsenin Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini dile getirdi.

Son bir yıl içinde jandarma ve emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlar neticesinde 2 bin 374 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bin 517 sığınak ve barınak imha edildi. Yurt içi terörist sayısı yüzde 28 oranında, örgüte katılım ise 2017'nin ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 oranında azaldı. Nefesleri tükendi, hiç merak etmeyin. Bunlar telsiz konuşmalarını çok severlerdi, korkudan telsiz konuşması bile yapamıyorlar, onun sayısı bile geçen yıla oranla yarı yarıya düştü. Niye? Telsiz konuşmalarını tespit ediyoruz, kafalarına hemen biniyoruz. Bunlar şunu düşünüyorlar, diyorlar ki 'Acaba kışın rahat edebilir miyiz? Bir takım sığınakları yok ettiler ama yapacağımız yeni sığınaklarda acaba kendimizi kollayabilir, koruyabilir bahara ulaşır mıyız?' Bu kış onlar için kara kış olacak."

- "Parayı dağa değil, oradaki insanlarımıza hizmetlere yatırıyorlar"

Son günlerde kime hizmet ettiği anlaşılmayan birtakım siyasilerin hakkında ileri geri konuştuğu İHA ve SİHA operasyonları sayesinde terör örgütünün operasyon gruplarının da küçüldüğünü anlatan Soylu, artık teröristlerin 2-3 kişi gezebildiğini, hareket kabiliyetlerinin sınırlandığını söyledi.

Soylu, teröristlerin erzak temininde sorun yaşadığını belirterek, bunun nedeninin hem inlerine girip müdahale etmeleri hem de havadan takip ederek yeni sevkiyatlarına imkan vermemeleri olduğunu vurguladı.

"Belediyeleri ele geçirmişlerdi, oradan kaynak, lojistik ve insan kaynağı sağlıyorlardı." ifadesini kullanan Soylu, "Belediyeye getiriyorlar ve belediyeden doğru dağa terörist olmak için gönderiyorlardı. Şimdi belediyeler lojistik destek, teröre insan kaynağı sağlamıyor. Orada yaşayanlara yol yapıyorlar, çocuklara hizmet götürüyorlar. Parayı dağa değil, oradaki insanlarımıza hizmetlere yatırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kenevir ektikleri alanları tarumar ettik"

Soylu, terör örgütünün en önemli gelir kaynakları ve elamanlarının motive aracı olan uyuşturucu ticaretine de çok ciddi darbeler vurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirlerle kaçak kenevir ekim alanı üç kat azalmıştır. Ne kadar kenevir ektikleri alan varsa bahardan itibaren hepsini tarumar ettik. Bu yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan uyuşturucu miktarı yüzde 212, yakalanan hap miktarı da yüzde 195 artmıştır. Uyuşturucuyla büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz."

Uyuşturucu ile mücadelenin yeterli boyutta olmadığını dile getiren Soylu, her gün ilgilileri bu konuda uyardıklarını ve uyuşturucu satanlara teröristle aynı muameleyi yaptıklarını söyledi.

Soylu, uyuşturucuyla mücadelede çeşitli tedbirler alındığını, plan ve programlar yapıldığını ve bunların teker teker uygulandığını aktardı.

- "Bizim milletimiz böyle bir davranış yapmaz"

Katılımcıların dikkatini, son günlerde dış politikada yaşananlara çeken Soylu, "Dış politikada yaşadığımız hiçbir hadiseyi, son dönemde ülke gündemindeki İHA tartışmalarını, kesinlikle az önce verdiğim rakam ve bilgilerden bağımsız düşünmeyin. Dışarıda ne pişiyorsa bilin ki içeride ortaya koyduğumuz adımların rahatsızlığındandır." diye konuştu.

Soylu, Suriyelilere yönelik son 5-6 aydır birtakım olaylar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İşte mahallelerde birtakım, Suriyelilere karşı hareketler, saldırılar. Bunları tetkik ettik, durup dururken bu nereden çıkıyor, nasıl oluyor diye. Bizim milletimiz böyle bir davranış yapmaz. Ufak tefek asayiş olayları olur ki Suriyelilerin karıştığı asayiş olayları, ülkemizdeki asayiş olaylarının çok çok altında. Sonra bir taraftan işin ucunu yakaladık. Yakaladığımız yer şurası, 'Biz Suriye'ye yardım edeceğiz' diye özellikle Avrupa'dan, dünyanın başka yerlerinden fonlarıyla gelen ama içeride casusluk faaliyetleri içerisinde, beşinci, altıncı, yedinci kod faaliyetleri içerisinde bulunanların sözde sivil toplum örgütlerini 7-8 ay önce kapattık. Çünkü istedikleri gibi oyun kuruyorlar, Suriye'ye, bizim sınırlarımıza, Türkiye içerisine el atıyorlardı. Baktık ki kapattıklarımızın bir bölümü ellerindeki paraların bir bölümünü bu olayların tahrik edilmesi için el altından oluşturmaya çalışıyorlar, hesapları büyük. Hesapları, Suriye'ye yardım adı altında ajanlarıyla beraber hakim olacaklar. Türkiye'yi, 'Suriye'ye yardım ediyoruz' adı altında bir şekilde karıştırmaya çalışacaklar. Bizim milletimiz büyük bir millettir, bu oyuna gelmez. Mağdura, mazluma her daim, her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam eden aziz millettir."

- "Ne kadar izin verirlerse o kadar yürüyebilen bir Türkiye istiyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, "Ana muhalefet lideri yabancı basında Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak göstermeye çalışsa da asıl gündem onun küçük dünyasından çok daha başkadır. Ne kadar izin verirlerse o kadar yürüyebilen bir Türkiye istiyorlar. Ne kadar müsaade ederlerse o kadar yürüyen Türkiye bugün son sürat koşmaktadır ve bu hal Batı'yı ciddi şekilde rahatsız etmektedir." dedi.

Soylu, Türkiye'nin zayıflatılmak, istikametinin bozulmak istendiğini ifade ederek, "Zayıflatamazsınız. Siz bu ülkeyi tanımıyorsunuz, siz bu ülkeyi bilmiyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kullandığınız müddetçe de bu ülkede herhangi bir sonuç da elde edemezsiniz. Onlar gider hep tersine. Milletimiz de hep doğru ve sırat-ı müstakimden yanadır." diye konuştu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in kendisi hakkında "suç ve suçluyu övmekten" suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Soylu, "Deveye sormuşlar 'Boynun neden eğri' diye, demiş ki 'Nerem doğru?' Ya senin neren doğru? Sen sabahtan akşama kadar PKK ile beraber kol kola bu ülkede canilerle katillerle berabersin, bu ülkenin bölünmesi, parçalanması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz, ondan sonra da bize suç duyurusunda bulunuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Soylu'nun Akçaabat’a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aktardığı kongreye, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Seyfullah Kınalı, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)