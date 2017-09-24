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KAYSERİ (AA) - Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, Kayseri'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanan bir grup kadın, bisikletlerini balon, çiçek ve çeşitli eşyalarla süsledi. Rengarenk bisikletleriyle trafiğe çıkan kadınlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Şehir İçi Ulaşım Bisikleti (KAYBİS) birimi de destek verdi.

Toplanma noktasından hareket eden yaklaşık 200 bisikletli, Cumhuriyet Meydanı Kartal Bulvarı istikametinden Talas ilçesine uzanan parkurda pedal çevirdi.

Organizasyon sorumlusu Fatoş Yıldırım, etkinliğin Türkiye çapında 55 şehirde eş zamanlı düzenlendiğini anımsattı.

Etkinlikle bisikletlilerin de trafikte var olduğu bilincini uyandırmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, "Kayseri'deki etkinliğimize bu kadar kadının katılım sağlaması gerçekten beni gururlandırdı. Asıl amacımız kadınların bisikletleri her alanda kullanabilmeleri. Kadınlar işe giderken çok rahatlıkla bisiklete binebilmeli. Tabii biz trafikte tüm bisikletlilere saygı istiyoruz. Motorlu araçların olduğu gibi bisikletlilerin de trafikte var olduğu farkındalığını topluma göstermek istedik." dedi.